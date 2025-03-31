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Враг активизировал наступление на Лиманском направлении – ВСУ
Российские войска усилили атаки на Лиманском направлении, но украинские защитники наносят им потери.
Российские войска пытаются давить на Лиманском направлении. Силы обороны Украины уничтожают вражеские штурмовые группы еще на подступах к позициям.
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» .
Российские оккупанты на Лиманском направлении время от времени проводят серию атак. Самая горячая ситуация — в полосе ответственности воинов бригады Храбрых.
«Здесь противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками», - отметили в ОСГВ «Хортица».
Там подчеркнули, что бойцы бригады Храбрых уничтожают российские штурмовые группы еще на подступах к своим оборонным позициям.
Напомним, по информации DeepState, в течение 30 марта российские войска продвинулись на Донетчине и Харьковщине.