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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
366
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Враг активизировал наступление на Лиманском направлении – ВСУ

Российские войска усилили атаки на Лиманском направлении, но украинские защитники наносят им потери.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Военная техника работает на фронте

Военная техника работает на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские войска пытаются давить на Лиманском направлении. Силы обороны Украины уничтожают вражеские штурмовые группы еще на подступах к позициям.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» .

Российские оккупанты на Лиманском направлении время от времени проводят серию атак. Самая горячая ситуация — в полосе ответственности воинов бригады Храбрых.

«Здесь противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками», - отметили в ОСГВ «Хортица».

Там подчеркнули, что бойцы бригады Храбрых уничтожают российские штурмовые группы еще на подступах к своим оборонным позициям.

Напомним, по информации DeepState, в течение 30 марта российские войска продвинулись на Донетчине и Харьковщине.

Дата публикации
Количество просмотров
366
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