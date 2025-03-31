Враг активизировал наступление на Лиманском направлении – ВСУ

Военная техника работает на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска пытаются давить на Лиманском направлении. Силы обороны Украины уничтожают вражеские штурмовые группы еще на подступах к позициям.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» .

Российские оккупанты на Лиманском направлении время от времени проводят серию атак. Самая горячая ситуация — в полосе ответственности воинов бригады Храбрых.

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«Здесь противник активизировал наступательные действия в основном пехотными группами, но смог накопить существенное численное преимущество. Вражеские подразделения укомплектованы преимущественно хорошо подготовленными контрактниками», - отметили в ОСГВ «Хортица».

Там подчеркнули, что бойцы бригады Храбрых уничтожают российские штурмовые группы еще на подступах к своим оборонным позициям.

Напомним, по информации DeepState, в течение 30 марта российские войска продвинулись на Донетчине и Харьковщине.