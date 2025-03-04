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Враг продвинулся на Донетчине обновленная карта DeepState

Дата публикации
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2028
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Враг продвинулся на Донетчине обновленная карта DeepState

Ситуация на фронте / Фото: ТСН.ua

Ситуация на фронте остается напряженной.

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 4 марта. К сожалению, есть продвижение врага.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого (Донетчина — ред.) и Лебедевки (Курщина — ред). Уточнена линия столкновения в Песчаном (Донетчина —  ред.). Продолжаются бои южнее Камышевки (Курщина — ред.)", — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ отвергли противника возле Синьковки. Уточнено продвижение врага возле Золотаровки.

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