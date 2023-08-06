Вражеские ракеты в воздушном пространстве Украины

Российские ракеты залетели в воздушное пространство Харьковской области и города. По состоянию на 09.08 в областном центре прогремели взрывы.

Об этом сообщают власти и СМИ.

!Харьковчане не покидайте укрытие — враг наносит удары по городу! Вражеские ракеты в воздухе!" — говорится в сообщении бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель".

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы и добавил, что город — под вражеским обстрелом.

"Харьков под обстрелом российских окупантов. Призываю всех быть осторожными", — написал он.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубо призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях. Больше деталей не поведал.

Следует заметить, что взрывы в Харькове раздались перед объявлением воздушной тревоны. Сирены включили в 09:06.

Перед тем в Воздушных силах сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — впоследствии добавили в ведомстве.

Воздушная тревога зара 6 августа 2023 года. ФОТО: сундуки

Заметим, что по состоянию на сегодняшний день в ряде областей объявлена воздушная тревога. Красны стали южные, восточные и частично центральные регионы.

Напомним, днем 5 августа и в ночь на 6 августа Россия нанесла удар по Украине ракетами и дронами. В Воздушных силах сообщили, что в первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр"

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