Ворожі ракети у повітряному просторі України

Вибухи пролунали перед оголошенням повітряної тривоги.
Російські ракети залетіли у повітряний простір Харківської області та міста. Станом на 09:08 в обласному центрі прогриміли вибухи.
Про це повідомляє влада та ЗМІ.
!Харків’яни не покидайте укриття - ворог наносить удари по місту! Ворожі ракети у повітрі!" - йдеться у повідомленні бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель".
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи та додав, що місто - під ворожим обстрілом.
"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - написав він.
А голова Харківської ОВА Олег Синєгубо закликав жителів Харкова та області перебуватим в укриттях. Більше деталей не розповів.
Варто зауважити, що вибухи у Харкова пролунали перед оголошенням повітряної тривони. Сирени увімкнули о 09:06.
Перед тим у Повітряних силах повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - згодом додали у відомстві.
Зауважимо, що станом на зараз у низці областей оголошена повітряна тривога. Червони стали південі, східні та частково центральні регіони.
Нагадаємо, вдень 5 серпня та у ніч проти 6 серпня Росія завдала удару по Україна ракетами та дронами. У Повітряних силах повідомили, що у першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". У ніч проти 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр"
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