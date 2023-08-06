Ворожі ракети у повітряному просторі України

Російські ракети залетіли у повітряний простір Харківської області та міста. Станом на 09:08 в обласному центрі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє влада та ЗМІ.

!Харків’яни не покидайте укриття - ворог наносить удари по місту! Ворожі ракети у повітрі!" - йдеться у повідомленні бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель".

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи та додав, що місто - під ворожим обстрілом.

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", - написав він.

А голова Харківської ОВА Олег Синєгубо закликав жителів Харкова та області перебуватим в укриттях. Більше деталей не розповів.

Варто зауважити, що вибухи у Харкова пролунали перед оголошенням повітряної тривони. Сирени увімкнули о 09:06.

Перед тим у Повітряних силах повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - згодом додали у відомстві.

Повітряна тривога зарах 6 серпня 2023 року. ФОТО: скрин

Зауважимо, що станом на зараз у низці областей оголошена повітряна тривога. Червони стали південі, східні та частково центральні регіони.

Нагадаємо, вдень 5 серпня та у ніч проти 6 серпня Росія завдала удару по Україна ракетами та дронами. У Повітряних силах повідомили, що у першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". У ніч проти 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр"

Читайте також: