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ВСУ продолжат освобождать Крым, оккупантам лучше бежать – военный эксперт

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ВСУ продолжат освобождать Крым, оккупантам лучше бежать – военный эксперт

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Мощный взрыв на Крымском мосту – это только начало.

Российским захватчикам нужно как можно быстрее убегать из Крыма, поскольку ВСУ продолжат уничтожать военные объекты на временно оккупированном полуострове.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"После того, как украинские военные в лицах генералов Залужного, Забродского признали способность наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, я считаю, что оккупантам давно стоило бы задуматься и воспользоваться тем, чтобы покинуть Крым. Украина доказывает, что имеет целенаправленный план по освобождению своих территорий и будет и дальше его соблюдать. Это касается и подрыва обеспечения российских войск", — отметил он.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
1349
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