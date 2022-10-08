ЗСУ продовжать звільняти Крим, окупантам краще втікати – військовий експерт

Потужний вибух на Кримському мосту – це лише початок.

Російським загарбникам треба якнайшвидше тікати з Криму, оскільки ЗСУ продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Після того як українські військові в особах генералів Залужного, Забродського визнали спроможність завдавати удари по військових об’єктах в окупованому Криму, я вважаю, що окупантам давно варто було б задуматися і скористатися тим, щоб залишити Крим. Україна доводить, що має цілеспрямований план щодо звільнення своїх територій і буде й надалі його дотримуватися. Це стосується і підриву забезпечення російських військ", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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