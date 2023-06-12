ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: Череватый о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются атаковать, однако безуспешно.
Вооруженные силы Украины продвинулись в Бахмутском направлении от 250 до 700 метров.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Череватый рассказывает, что российские оккупанты пытаются атаковать, однако безуспешно.
"За эти сутки произошло в общей сложности три боеприкосновения на Бахмутском направлении. Враг также 249 раз бил по украинским позициям разными типами артиллерии и совершил два авианалета", — говорится в сообщении.
Также, по словам Череватого, наши бойцы пытаются воевать креативно, используя все собственные и предоставленные партнерами силы и средства, а также пользуются каждым промахом противника.
"На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага. При этом нанеся ему потери — 66 окупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен", — сказал спикер.
В частности, украинским военным удалось уничтожить боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.
Напомним, что Верховная Рада увеличила проголосовавшую в целом за законопроект, предусматривающий увеличение срока отпуска для военнослужащих.
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