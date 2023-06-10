Верховная Рада проголосовала за увеличение отпуска военнослужащим

Верховная Рада увеличила проголосовавшую в целом за законопроект, предусматривающий увеличение срока отпуска для военнослужащих.

За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов.

Внесенные изменения в законодательство разрешают военным 30 дней ежегодного отпуска для военных + 10 дней по семейным обстоятельствам.

Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общего количества военнослужащих.

По процедуре теперь документ должны подписать председатель Верховной Рады и президент, после чего он вступит в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Великобритании завершили курс обучения по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

Кроме того, мы ранее информировали, что пропаганда РФ начала активно раскручивать тему контрнаступления ВСУ и массово распространять фейковые "доказательства" уничтожения украинских войск.

Читайте также: