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Верховная Рада проголосовала за увеличение отпуска военнослужащим

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Верховная Рада проголосовала за увеличение отпуска военнослужащим

Совет увеличил отпуск военнослужащим

Отпуск военнослужащим увеличится до 40 дней.

Верховная Рада увеличила проголосовавшую в целом за законопроект, предусматривающий увеличение срока отпуска для военнослужащих.

За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов.

Внесенные изменения в законодательство разрешают военным 30 дней ежегодного отпуска для военных + 10 дней по семейным обстоятельствам.

Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общего количества военнослужащих.

По процедуре теперь документ должны подписать председатель Верховной Рады и президент, после чего он вступит в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Великобритании завершили курс обучения по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

Кроме того, мы ранее информировали, что пропаганда РФ начала активно раскручивать тему контрнаступления ВСУ и массово распространять фейковые "доказательства" уничтожения украинских войск.

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Дата публикации
Просмотры
579
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