ВСУ продвинулись вблизи Бахмута — ISW

Есть продвижение к востоку от Клещиевки.

Украинские войска в течение недели продвинулись в районе Бахмута. Сейчас там ведутся позиционные бои.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, ВСУ незначительно продвинулись юго-восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута).

"Русские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими военными. Войска РФ также незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода" – говорится в сообщении.

Оккупационные войска также продолжают наступление на востоке Запорожской области и продвинулись в западной части.

"Русские войска, вероятно, заняли Дорожнянку, что южнее Гуляйполя", — говорится в отчете.

В то же время ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области.

По мнению эксперта, россияне пытаются захватить Марьинку уже два года, и то, что ВСУ держат хотя бы небольшой части города, уже о многом значит.

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