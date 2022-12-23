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ВСУ в течение дня сбили два российских беспилотника, но это не "шахиды"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1255
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ в течение дня сбили два российских беспилотника, но это не "шахиды"

Фото: Associated Press

Украинские защитники 23 декабря сбили два российских беспилотника.

Сегодня, 23 декабря, ВСУ приземлили два вражеских беспилотника на восточном направлении.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня сбиты Воздушными силами на восточном направлении два БПЛА, утром и в обед, предварительно это "Орлан-10". Противник не прекращает проводить воздушную разведку с помощью беспилотников. Это опасно в плане сбора информации в реальном режиме времени", — рассказал Игнат.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать вражеский БПЛА и что делать в случае его фиксирования.

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Дата публикации
Просмотры
1255
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