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ЗСУ протягом дня збили два російські безпілотники, але це не "шахіди"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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702
Час на прочитання
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ЗСУ протягом дня збили два російські безпілотники, але це не "шахіди"

Фото: Associated Press

Українські захисники 23 грудня збили два російські безпілотники.

Сьогодні, 23 грудня, ЗСУ приземлили два ворожих безпілотники на східному напрямку.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як розпізнати ворожий БПЛА і що робити в разі його фіксування.

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Дата публікації
Перегляди
702
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