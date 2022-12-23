ЗСУ протягом дня збили два російські безпілотники, але це не "шахіди"

Українські захисники 23 грудня збили два російські безпілотники.
Сьогодні, 23 грудня, ЗСУ приземлили два ворожих безпілотники на східному напрямку.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу", - розповів Ігнат.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як розпізнати ворожий БПЛА і що робити в разі його фіксування.
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