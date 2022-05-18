"Вышибаем тылы": Арестович рассказал, почему армии РФ не удается продвигаться вперед

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что мешает российским войскам совершать успешное наступление на территории Украины.

Несмотря на то, что оккупанты численно превосходят украинскую армию, грамотные оперативные действия наших воинов не позволяют российским захватчикам продвинуться вперед.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 18 мая.

"Если мерить наземными силами, то противник имеет преимущество. Но в этом как раз и разница между тактикой и оперативным искусством. Потому что, если мерить тактически, то наши не должны якобы устоять по соотношению сил. Но из-за того, что разумно действуют и умело оперативно, они вышибают тылы как раз перед тем, как противник собирается сделать очередное движение вперед.

И с вышибленными тылами не очень выходит движение вперед. У противника есть танки, но нет, например, у них подвезенных боеприпасов или топлива. И каждый раз это тормозится", - сказал Арестович.

Напомним, 18 мая военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что оккупанты перешли от оперативного окружения к созданию локальных котлов, что свидетельствует о существенных изменениях тактики врага.

Карта боевых действий в Украине на 18 мая

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