"Вибиваємо тили": Арестович розповів, чому армії РФ не вдається просуватися вперед

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що заважає російським військам здійснювати успішний наступ на території України.

Незважаючи на те, що окупанти чисельно переважають українську армію, грамотні оперативні дії наших воїнів не дозволяють російським загарбникам просунутися вперед.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 18 травня

"Якщо міряти наземними силами, то противник переважає. Але в цьому якраз і різниця між тактикою і оперативним мистецтвом. Тому що, якщо міряти тактично, то наші не повинні нібито встояти за співвідношенням сил. Але через те, що розумно діють і вміло оперативно, вони вибивають тили якраз перед тим, як противник збирається зробити черговий рух уперед.

І з вибитими тилами не дуже виходить рух уперед. У противника є танки, але немає, наприклад, у них боєприпасів підвезених або топлива. І кожен раз це гальмується", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 18 травня військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що окупанти перейшли від оперативного оточення до створення локальних котлів, що свідчить про суттєві зміни тактики ворога.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 травня

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