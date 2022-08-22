Юрист объяснил, что будет, если отказаться от повестки

В каких случаях можно законно отказаться от повестки — в материале ТСН.ua
Для военнообязанных в Украине предусмотрена возможность отказаться от получения повестки, в каких случаях это возможно, – рассказывает юрист Ростислав Кравец. Нужно понимать, что не брать повестку просто так, чтобы не прийти в военкомат, нельзя.
Юрист отметил, что отказаться от повестки можно в следующих случаях:
- если указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому),
- если повестку вручает не уполномоченное для этого лицо,
- на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара,
- если повестка заполнена с ошибками, можно отказаться от ее подписания.
Поэтому следует тщательно перечитать повестку, прежде чем ее подписывать. По словам Ростислава Кравца, повестка должна обязательно содержать:
- ФИО,
- год рождения и адрес призывника,
- место работы,
- дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата,
- вид повестки (повестка для уточнения учетных данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, на призыв в армию, мобилизационное распоряжение).
В случае ошибки в заполненных повестках можно законно отказаться от ее подписания. Сотрудник военкомата в таком случае в присутствии свидетелей должен составить акт об отказе от получения повестки, который передадут в центр комплектования. Изредка акт направляется в полицию.
Как отмечает Ростислав Кравец, повестку должно вручать только уполномоченное лицо. "Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки".
За отказ от повестки по вышеуказанным причинам ответственности не предусмотрено. Штраф от 850 до 1700 грн выписывается в случае нарушения правила военного учета.
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