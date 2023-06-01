Захватчики атаковали пять общин Сумской области: есть повреждения

В среду, 31 мая, россияне обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва и 10 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Краснопольская община: враг совершил артиллерийские обстрелы – 20 взрывов. Выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены водонапорная башня, складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.

Великописаревская община: обстрелы из минометов и артиллерии – 11 взрывов.

Эсманская община: минометный обстрел – 6 взрывов.

Середино-будская община: захватчики атаковали из минометов – 2 взрыва.

Юнакиевская община: минометный обстрел – 3 взрыва.

Напомним, в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся три российских ракетоносителя, в том числе, два подводных. Угроза новой ракетной атаки очень высока, отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.