Захватчики атаковали пять общин Сумской области: есть повреждения

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты.
В среду, 31 мая, россияне обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва и 10 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Краснопольская община: враг совершил артиллерийские обстрелы – 20 взрывов. Выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены водонапорная башня, складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.
- Великописаревская община: обстрелы из минометов и артиллерии – 11 взрывов.
- Эсманская община: минометный обстрел – 6 взрывов.
- Середино-будская община: захватчики атаковали из минометов – 2 взрыва.
- Юнакиевская община: минометный обстрел – 3 взрыва.
Напомним, в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся три российских ракетоносителя, в том числе, два подводных. Угроза новой ракетной атаки очень высока, отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.
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