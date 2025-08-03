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Жорин: Россия готовит новый удар - возможно привлечение сил КНДР
Россия перегруппировывает войска и готовится к масштабному наступлению в конце лета. Под угрозой Харьковщина, Сумщина и Покровск.
Россия готовится к новому этапу наступления на Украину, и его начало может прийтись на конец лета или сентябрь.
Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "Фокус".
По его словам, сейчас фиксируется опрокидывание российских подразделений, что указывает на подготовку к масштабной операции.
"Да, это реальная угроза. Судя по перехватам и накоплению сил, россияне действительно опрокидывают подразделения, свидетельствующие о подготовке к новому этапу наступления. Скорее всего, он начнется в конце лета или в сентябре - когда завершится перегруппировка", - заявил Жорин.
Среди направлений, на которых ожидается удар, он назвал Харьковскую и Сумскую области, а также район Покровска Донецкой области.
Жорин также не исключает, что к пришествию могут быть привлечены силы Северной Кореи.
Кроме того, Максим Жорин ответил, пойдет ли российская армия на Киев и Харьков.