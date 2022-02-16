Касается и Украины: в США стоимость подержанных автомобилей выросла на 40%

Ситуация может улучшиться во второй половине 2022 года.

В США существенно выросла цена на подержанные автомобили.

Об этом сообщает Jalopnik.

Так, по данным Бюро статистики труда США, цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов всего за один год.

Отмечается, средняя цена машины с пробегом колеблется между 28 000 и 29 500 долларами. Виной всему этому является глобальный дефицит микрочипов. Производители просто не могут получить достаточное количество чипов, чтобы поддерживать работу производственных линий для производства новых автомобилей. Поэтому спрос на подержанные автомобили значительно вырос, что отразилось на ценах.

Дефицит микрочипов – это только один из факторов. Инфляция также создает большую проблему для любого покупателя подержанных автомобилей. Проще говоря, все гораздо дороже, чем 12 месяцев назад. По данным Cars.com, большинство транспортных средств продается в течение недели после выставления на продажу. До пандемии, средний срок продажи подержанного автомобиля составлял около 30-60 дней.

Однако ситуация может измениться. Пресс-секретарь Carfax Эмили Восс сказала ABC News, что для людей, желающих купить подержанный автомобиль ожидается улучшение.

"Сейчас есть встречный ветер — прогнозируется, что предложение новых автомобилей улучшится во второй половине года, а потребительский спрос недавно замедлился из-за всплеска COVID и цен на подержанные автомобили", — отметила Восс ABC News.

Учитывая, сколько автомобилей с пробегом экспортируется из США в Украину, эта проблема касается и нашего рынка. Впрочем, если ситуация изменится во второй половине текущего года, то и в Украине следует ожидать снижения цен на подержанные автомобили.

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