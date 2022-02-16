В Одессе в "окно жизни" подбросили младенца

В Одессе в "окно жизни" подбросили младенца

Предварительно, ребенок здоров.

Накануне вечером к одесскому "окну жизни" городского роддома №5 на Маршала Говорова подбросили ребенка. Медики приняли и осмотрели малыша.

Это мальчик весом 3 250 граммов, состояние здоровья удовлетворительное. С младенцем были оставлены детские вещи и записка, пишет местное издание 048.ua.

Также читайте В Одесской области мать поила младенца самогоном из бутылочки (видео)

"Окно жизни" – это место при роддоме, где можно оставить ребенка. Родителям гарантируется полная анонимность и отсутствие уголовной ответственности.

В Ровенской области женщина родила младенца в карете скорой | Новости Украины

Напомним:

На Закарпатье женщина позвонила в "скорую" и сообщила, что нашла новорожденного ребенка в мусорке. Прибывшие по вызову медики и полиция заметили, что женщина нервничает, а в показаниях путается. В конце концов, призналась — историю придумала, чтобы скрыть беременность 16-летней дочери, потому что боялась осуждения соседей.