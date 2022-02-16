В Одесі до "вікна життя" підкинули немовля

В Одесі до "вікна життя" підкинули немовля

Попередньо, дитина здорова.

Напередодні ввечері до одеського "вікна життя" міського пологового будинку №5 на Маршала Говорова підкинули дитину. Медики прийняли та оглянули малюка.

Це хлопчик вагою 3250 грамів, стан здоров'я задовільний. З немовлям були залишені дитячі речі та записка, пише місцеве видання 048.ua.

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"Вікно життя" - це місце при пологовому будинку, де можна залишити дитину. Батькам гарантують повну анонімність та відсутність кримінальної відповідальності.

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