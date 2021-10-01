В США на стоянке сервисного центра полностью сгорела Tesla Model S

Причиной возгорания мог стать аккумулятор.

В одном из сервисных центров города Мариетта, штат Джорджия, произошел инцидент с электрокаром Tesla Model S в версии P100D.

Отмечается, что электрокар неожиданно сгорел, когда просто находился на стоянке. Об этом говорится на странице городского сообщества в Facebook.

Вероятно, причиной возгорания стала аккумуляторная батарея Tesla. Вывод о неисправном аккумуляторе был сделан на основе снимков: на нескольких из них видно, что пламя вырывается из-под днища автомобиля, а именно там находится батарейный модуль. В большей степени огонь повредил кузовные панели в районе средних стоек кузова и двери со стороны водителя.

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В городской администрации похвалили команду пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия. Сообщается, что пожарным пришлось "мыслить нестандартно" при тушении электромобиля: они решили поднять одну из сторон Model S, установив ее на деревянные подпорки, чтобы подобраться ближе к источнику огня.

По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Уцелели и автомобили, припаркованные рядом с Tesla, однако сама она, по всей видимости, восстановлению не подлежит.

Добавим, что проблемы с воспламенением испытывает не только Tesla. Подобные инциденты происходили и с электрокарами других марок, таких как Hyundai, General Motors, Chevrolet и Audi. Это привело к ряду отзывов — в основном машины отправляли в сервис для замены пожароопасных батарей.

Ранее рассказывалось о том, что в США обеспокоенный прохожий "спас" Tesla от взрыва.

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