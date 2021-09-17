В США перед продажей дотла сгорели 40 подержанных автомобилей: видео

К счастью, обошлось без пострадавших.

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, в результате большого пожара произошло возгорание ряда подержанных автомобилей.

По информации американских журналистов, пожар произошел из-за удара молнии в один из припаркованных автомобилей. После возгорания транспортного средства огонь быстро перекинулся на соседние машины. Всего на стоянке страховой компании было около 40 автомобилей, которые готовы уже были отправлять на аукционы для продажи. Несмотря на то, что в ликвидации пожара участвовало несколько десятков сотрудников экстренных служб, ни один автомобиль не удалось спасти.

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В ликвидации пожара принимали участие несколько десятков сотрудников экстренных служб. Тушение масштабного пожара заняло около двух часов. Для спасения чудом уцелевших машин использовали специальный тягач, с помощью которого их перемещали в безопасное место.

Судя по опубликованным кадрам, на парковке сгорели несколько автомобилей Chrysler, а также KIA Soul, Jeep Renegade и Mercedes-Benz E-Class. По данным экстренных служб, сотрудники страховой компании в пожаре не пострадали.

Ранее рассказывалось о том, что немецкие пожарные пять часов тушили электрокар, который находился на зарядке.

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