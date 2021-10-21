Как в самолете: британцы создали необычный кемпер на базе Land Rover Defender

Как в самолете: британцы создали необычный кемпер на базе Land Rover Defender

Он пока не имеет интерьера, но компания ищет заказчика, чтобы сделать для него индивидуальный дизайн.

Британцы Duckworth презентовали кемпер Aerover, который сочетает раму и переднюю часть старомодного Land Rover Defender с кузовом, вдохновенным трейлерами в аэростиле 1930-х годов.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Сейчас компания ищет клиента, который захочет заказать индивидуальный интерьер для этой первой сборки. Отмечается, что автомобиль имеет идеальный размер, чтобы вместить компактное жилое пространство, но он также достаточно мал, чтобы им можно было маневрировать на дороге.

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Duckworth взял оцинкованное шасси Defender 130 и самовыравнивающеюся пневмоподвеску. Кемперу установили 2,5-литровый пятицилиндровый турбодизель Td5 с новыми топливными форсунками и переработанной системой управления двигателем. Настройки сцепления облегчают переключение передач. В качестве альтернативы клиент может заказать двигатель и коробку передач от BMW X5.

Компания делает заднюю жилую зону с алюминиевой рамы и алюминиевыми панелями, приклеенными к ней. Каждое изделие будет изготовлено вручную. В уязвимых точках используют композитные материалы.

Электроэнергию будут подавать солнечные панели, установленные на крыше, и литиевая батарея на 200 ампер-часов. Кондиционирование и отопление обеспечивает дизельный двигатель. Aerover будет стандартно поставляться с портативным туалетом, но покупатель может заказать что-то другое.

Facebook / Duckworth Overland Ltd

Ранее сообщалось, что австралийцы создали трейлер для кемпинга, в котором можно жить без подключения к сетям.

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