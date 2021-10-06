Американцы создали кемпер для людей на инвалидных колясках

Roam оснащен специальным подъемником для колясок.

Американская компания Winnebago показала кемпер Roam, созданный для людей на инвалидных колясках.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Этот дом на колесах создали на базе Ram ProMaster, который является не очень дорогим и не требует много места для парковки. Кроме того, он имеет много места в салоне.

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Одной из ключевых особенностей Winnebago Roam является его подъемник для инвалидных колясок Braun UVL с дистанционным управлением для легкого въезда и выезда. Также имеются встроенные крепления для коляски, что позволяет использовать ее как еще одно место во время путешествия.

Winnebago также позаботился о том, чтобы шкафы и отделения для хранения были доступны даже сидя, установив специально изготовленные кофры. Даже камбуз спроектированный с учетом доступности. Там есть холодильник, микроволновая печь и раковина.

Еще одна интересная особенность внутри кемпера — это раскладной диван, который одним нажатием кнопки может превратиться в кровать. Также там есть отдельная ванная комната, которая имеет встроенный душ и туалет.

Winnebago

Ранее сообщалось, что американцы создали внедорожный крошечный кемпер.

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