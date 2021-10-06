Американці створили кемпер для людей на інвалідних візках

Roam оснащений спеціальним підйомником для візків.

Американська компанія Winnebago показала кемпер Roam, створений для людей на інвалідних візках.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Цей будинок на колесах створили на базі Ram ProMaster, який не є дуже дорогим та не вимагає багато місця для паркування. Крім того, він має багато місця в салоні.

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Однією з ключових особливостей Winnebago Roam є його підйомник для інвалідних візків Braun UVL з дистанційним управлінням для легкого в’їзду та виїзду. Також є вбудовані кріплення для візка, що дозволяє використовувати її як ще одне місце під час подорожі.

Winnebago також подбав про те, щоб шафи та відділення для зберігання були доступні навіть сидячи, встановивши спеціально виготовлені кофри. Навіть камбуз спроєктований з урахуванням доступності. Там є холодильник, мікрохвильова піч та раковина.

Ще одна цікава особливість всередині кемпера – це розкладний диван, який одним натисканням кнопки може перетворитися на ліжко. Також там є окрема ванна кімната, яка має вбудований душ та туалет.

Winnebago

Раніше повідомлялося, що американці створили позашляховий крихітний кемпер.

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