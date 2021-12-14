Компания Ford стала лидером продаж новых автомобилей в США

Американцы предпочитают отечественные автомобили.

Компания Ford воспринимается американцами как производитель народных автомобилей. Неудивительно, что многие из них выбирают авто именно этой марки.

Ford возглавил список бестселлеров новых автомобилей в США за ноябрь. Об этом в Twitter сообщило аналитическое агентство Car Industry Analysis.

Также, в топ 5 попали такие бренды как: Toyota, Chevrolet, Honda и Nissan. Эти автомобили очень популярны среди американских водителей, ведь достаточно надежные и недорогие в обслуживании.

https://twitter.com/lovecarindustry/status/1470348803517685762/photo/1

Компания BMW, которая в Европе занимает первые позиции, на американском рынке занимает всего 12 место. Также, не все отечественные бренды пользуются спросом, вот например, Tesla разместилась на 15 месте, Dodge занял 18 позицию, а Cadillac вообще оказался на последнем 25 месте.

Но надо помнить, что американский рынок достаточно специфичен. Местные водители любят большие автомобили с мощными двигателями, в идеале это должен быть здоровенный пикап с V8. Итак, логично, что европейским автопроизводителям просто нечего предложить покупателям, чего не скажешь о Ford. Один только Ford F-150 чего стоит.

Напомним о том, какие самые дешевые автомобили можно пригнать с аукциона США.