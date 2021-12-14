В Лондоне "Омикрон" стал наиболее распространенным штаммом коронавируса

В Лондоне "Омикрон" стал наиболее распространенным штаммом коронавируса

Также в Лондоне зафиксировали самый высокий уровень количества больных коронавирусом от марта.

В Лондоне новый штамм коронавируса "Омикрон" доминирует над "Дельтой". По последним данным, на эту мутацию приходится более 50% инфицирований в стране.

Об этом сообщает лондонская газета Evening Standard.

Согласно первоначальному анализу, мутация в стране сейчас составляет более 50% случаев. Также сообщают, что количество больных коронавирусом в лондонских больницах возросло до 1360. Это является самым высоким показателем с начала марта, когда город выходил со второй волны коронавируса.

"Наш последний мониторинг предварительных данных показывает, что более 50 процентов случаев, отправленных для дальнейшего анализа в Лондон, сейчас является Omicron, заменяя Delta как доминировавший ранее вариант", — сказал профессор Кевин Фентон.

Как сообщалось ранее, ученые из ЮАР заявили, что вакцина Pfizer стала менее эффективной во время последней волны COVID-19.

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