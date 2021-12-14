У Лондоні "Омікрон" став найбільш поширеним штамом коронавірусу

Також у Лондоні зафіксували найвищий рівень кількості хворих на коронавірус від березня.
У Лондоні новий штам коронавірусу "Омікрон" домінує над "Дельтою". За останніми даними, на цю мутацію припадає понад 50% інфікувань у країні.
Про це повідомляє лондонська газета Evening Standard.
Згідно з первинним аналізом, мутація у країні зараз становить понад 50% випадків. Також повідомляють, що кількість хворих на коронавірус у лондонських лікарнях зросла до 1360. Це є найвищим показником від початку березня, коли місто виходило з другої хвилі коронавірусу.
"Наш останній моніторинг попередніх даних показує, що понад 50 відсотків випадків, надісланих для подальшого аналізу в Лондон, зараз є Omicron, замінюючи Delta як варіант, який домунівав раніше", - сказав професор Кевін Фентон.
Як повідомляли раніше, вчені з ПАР заявили, вакцина Pfizer стала менш ефективною під час останньої хвилі COVID-19.
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