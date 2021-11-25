Названы самые дорогие автомобили, дебютировавшие в 2021 году

Эти автомобили – это синонимы к слову "роскошь"

Каждый год автопроизводители пытаются поразить своих покупателей новыми автомобилями. Дизайн становится все более агрессивным, опций всё больше, так что не удивительно, что с этим и растет цена на новые модели.

ТСН.Авто подготовил подборку самых дорогих автомобилей, появившихся в продаже в этом году.

Начнем с американского великана Cadillac Escalade. За этот автомобиль в средней комплектации дилер попросит 90 тысяч долларов (примерно 2,385 млн грн.). За эти деньги вы получите очень много машины и настоящий люкс по-американски. Большие сиденья предназначены для коренастых мужчин с дикого запада, будут ласково обнимать вас и дарить настоящий комфорт, словно вы садитесь на диван у бабушки дома. Опций инженеры GM также не пожалели, все что нужно иметь в современном внедорожнике здесь есть.

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Далее рассмотрим японский люкс – Lexus LX 600. Этот автомобиль стоит 110 тысяч долларов (примерно 2,915 млн. грн.). В этом случае покупатели платят за славное японское качество, надежность ну и конечно за люкс. Высококачественная кожа, новые технологии и мощный двигатель делают свое дело. Относительно последнего, на смену 5.7 литрового V8 пришла турбированная "шестерка" на 3.5 литра. Некоторых это огорчило, но Lexus уже успел показать, что этого агрегата предостаточно.

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Теперь переходим к троице победителей. Бронзовую награду нашего топа получила безумная новинка от Mercedes – EQS. Она стоит 130 тысяч долларов (примерно 3,445 млн. грн.). Эта люксовая "электричка" ошеломила всех. Только представьте, S-class, который в обслуживании и ежедневной езде стоит дешевле Ланоса с ГБО. Этот автомобиль действительно очень современный и напоминает корабль пришельцев. Там только нужно заглянуть в салон и вы просто не сможете из него выйти.

iXBT

Серебро получил Mercedes-Maybach Gls 600. За этого монстра придется выложить 185 тысяч долларов (примерно 4,902 млн. грн.). Этот автомобиль создан для того, чтобы удивлять роскошью. Мощный V8 на 558 л.с. донесет этот люксовый корабль куда угодно. Путешествовать на таком автомобиле одно удовольствие. Большой клиренс и плавная подвеска "проглатывает" все неровности наших дорог.

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И наш победитель – Mercedes-Maybach S-Class в кузове Z223. За роскошь нужно будет заплатить 220 тысяч долларов (примерно 5,83 млн. грн.). Этот красавец стоит таких денег. Ведь инженерам и дизайнерам Mercedes удалось вывести слово "люкс" на новый уровень. Кожа только высшего качества, панели из настоящего дерева и просто идеальная шумоизоляция, чтобы вы всегда могли остаться наедине со своими мыслями.

allcarz

Но если эти автомобили пока недостижимы, предлагаем ознакомиться с перечнем доступных люксовых автомобилей.