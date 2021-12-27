Церковный праздник 28 декабря: день памяти святого Трифона

28 декабря почитается память святого, жившего на Кольском полуострове в 16 веке.

28 декабря православная церковь поминает святого Трифона Печенгского, проживавшего на Кольском полуострове в 16 веке.

История праздника

Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника в Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, приказавший ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и стал проповедовать Евангелие среди саамов. Через некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

Народные традиции

В древности преподобного Трифона чтили, как покровителя моряков. Именно ему они молились в случае опасности. Конечно, поминают его и в этот день: все, кто связан с морем, по возможности, идут в церковь и ставят свечу святому Трифону. Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей – лучи, прогоняющие нечистую силу.

Однако солнечные лучи были еще слабы, и им нужна была помощь. Для этого надо было ранним утром вынести во двор горячий уголь и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. Погода в этот день предвещала, какой будет март.

Приметы

Красная звезда предвещает сильный мороз.

Синички утром сильно чирикают — к похолоданию.

Кошка в дом просится – к морозу.

Ветер северный – к холодам.

Если день морозный и малоснежный, то будет хороший урожай злаковых.

Ветер сухой снег разносит по окраине – к засухе.

Какая погода 28 декабря, таким и март будет.

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Что нельзя делать 28 декабря

Не стоит в этот день лениться и ничего не делать.

Нельзя злоупотреблять алкоголем и слишком много есть.

Не стоит сегодня ходить в гости, чтобы не вынести счастье из дома.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся в этот день.

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