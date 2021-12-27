Церковне свято 28 грудня: день пам'яті святого Трифона

28 грудня вшановується пам'ять святого, який мешкав на Кольському півострові у 16 ​​столітті.

28 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського, який мешкав на Кольському півострові у 16 ​​столітті.

Історія свята

Трифон, якого у звичайному житті звали Митрофан, народився в сім'ї священика у Новгородській землі. За переказами, одного разу він почув голос, який наказав йому йти північ. Після цього він вирушив на Кольський півострів, де оселився на річці Печенга та почав проповідувати Євангеліє серед саамів. Через деякий час Митрофан збудував храм Благовіщення, а при ньому заснував монастир в ім'я Святої Трійці. У цій же обителі він прийняв постриг з ім'ям Трифон, був висвячений на ієромонаха, а потім став ігуменом монастиря.

Народні традиції

У старовину преподобного Трифона шанували, як покровителя моряків. Саме йому вони молилися у разі небезпеки. Звичайно, поминають його і цього дня: всі, хто пов'язаний з морем, за можливості, йдуть до церкви і ставлять свічку святому Трифону. Люди помічали, що день починає прибувати, і вважали, що сонце посилає на землю своїх дітей – промені, що проганяють нечисту силу.

Однак, сонячні промені були ще слабкі, і їм потрібна була допомога. Для цього треба було рано-вранці винести на двір гаряче вугілля і висипати на сніг — так можна було злякати злих духів. Погода цього дня віщувала, якою буде березень.

Прикмети

Червона зоря віщує сильний мороз.

Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.

Кішка в будинок проситься – до морозу.

Вітер північний – до холодів.

Якщо день морозний і малосніжний, то буде хороший урожай злакових.

Вітер сухий сніг розносить по околиці – до посухи.

Яка погода 28 грудня, таким і березень буде.

Pexels

Що не можна робити 28 грудня

Не варто цього дня лінуватися та нічого не робити

Не можна зловживати алкоголем і надто багато їсти

Не варто сьогодні ходити у гості, щоб не винести щастя з дому

Не можна відмовляти у допомозі нужденним цього дня

Читайте також: