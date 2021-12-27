Хрумкі грінки з батона за 15 хвилин

Смачні грінки можна приготувати не лише на пательні.

За лічені хвилини можна зробити хрумкі бутерброди з сиром у духовці. Так хліб не просочиться олією, на якій зазвичай його смажать. Нижче ви знайдете рецепт приготування грінок із сиром та часником. За бажанням, масу можна урізноманітнити ароматними травами або додати дрібно нарізану зелень кропу. До святкового столу такі грінки можна подати з рибою чи свіжими огірками.

Інгредієнти:

8 скибочок хліба

50 г вершкового масла

50 г сиру

2-3 зубчики часнику

сіль, перець (за смаком)

Приготування:

1. Для приготування хрумких ароматних грінок беремо розм'якшене вершкове масло. У миску кладемо 2-3 зубчики часнику залежно від розміру. Сюди ж додаємо натертий сир, солимо та перчимо. Масу гарно перемішуємо.

2. Намащуємо скибочки хліба або батона готовою часниково-сирною масою та рівномірно розподіляємо її за допомогою ножа. Цієї кількості маси вистачає приблизно на 6-8 шматочків білого батона.

3. Перекладаємо хліб на деко та запікаємо в духовці 8-10 хвилин за температури 220°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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