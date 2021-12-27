Хрустящие гренки из батона за 15 минут

Вкусные гренки можно приготовить не только на сковороде.
За считанные минуты можно сделать хрустящие бутерброды с сыром в духовке. Так хлеб не пропитается маслом, на котором обычно его жарят. Ниже вы найдете рецепт приготовления гренок с творогом и чесноком. По желанию, массу можно разнообразить ароматными травами или добавить мелко нарубленную зелень укропа. На праздничный стол такие гренки можно подать с рыбой или свежими огурцами.
Ингредиенты:
- 8 ломтиков хлеба
- 50 г сливочного масла
- 50 г сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
1. Для приготовления хрустящих ароматных гренок берем размягченное сливочное масло. В миску добавляем 2-3 зубчика чеснока в зависимости от размера. Сюда же отправляем натертый творог, солим и перчим. Массу хорошо перемешиваем.
2. Намазываем ломтики хлеба или батона готовой чесночно-творожной массой и равномерно распределяем ее с помощью ножа. Этого количества массы хватает примерно на 6-8 кусочков белого батона.
3. Перекладываем хлеб на противень и запекаем в духовке 8-10 минут при 220°C.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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