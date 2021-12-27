День ангела 28 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують лише чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 28 грудня святкують: Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішно ухвалювати рішення. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Іларіон

Іларіон – ім'я грецького походження і у перекладі означає "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці, сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може лише в колі довірених осіб.

Олександр

Олександр – ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександрові властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і в перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу оточенню, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти - властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і в перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку, дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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