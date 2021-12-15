Новорічний ранок у дитячому садку: поради батькам, як підготувати малюка

Ранок у дитсадку - важлива подія і для дітей, і для батьків.

До Нового року залишилося зовсім мало часу. У дитячих садках розпочинається сезон святкових ранків. На цей захід з нетерпінням чекають як діти, так і їхні батьки. Втім, часто підготовка до свята супроводжується стресом та хвилюваннями, а новорічний ранок перетворюється для малюка на екзамен, під час якого потрібно показати всі свої уміння та знання.

Як до новорічного ранку підготуватися батькам та дітям - у матеріалі ТСН.ua.

Як підготуватися до новорічного ранку батькам

День новорічного ранку може видатися надто стресовим для батьків. Тому важливо всі деталі вирішити заздалегідь: з'ясувати, де і коли почнеться захід, аби вчасно прийти, відпроситися у разі потреби з роботи. Батькам слід пам'ятати: дітям приємно бачити рідних у залі та відчувати їхню підтримку.

Оскільки зараз карантин, перед святом важливо уточнити правила перебування на заході. Зокрема, чи необхідно мати мамам і татам сертифікати про вакцинацію, тестування чи про перенесений COVID. Слід також не забути про захисні маски.

Діти дуже люблять дивитися на себе збоку. Та й батькам буде приємно через деякий час пригадати одні з перших новорічних ранків у малюків, тож пам'ятайте про відеокамери чи фотоапарати, аби все зафільмувати. Якщо фото і відео будуть на телефоні, то перед заходом слід зарядити його, аби у відповідальний момент не виник неприємний сюрприз.

Заздалегідь треба підготувати святковий костюм дитини. Спакувати всі його елементи та інші атрибути, аби нічого не забути.

Перед святом поговоріть з дитиною про нього: згадайте свої дитячі ранки, розкажіть, що прийдете, аби побачити її виступ. Важливо підбадьорити малюка, адже для нього цей день дуже важливий та бентежний.

А ще можна підготувати для малюка подарунок. Такий жест неодмінно викличе у нього приємні емоції та додасть ще більше позитивних вражень.

Як допомогти дитині підготуватися до святкового ранку

Перш за все треба підготувати для дитини костюм - залежно від того, яку роль вона матиме на заході. Пошити костюм можна самостійно, залучивши до цього малюка. Якщо шиття - це не ваше, то вбрання для свята можна придбати чи взяти в оренду.

Важливий етап підготування - це вивчення напам'ять віршика. Оскільки часом це буває нелегко, вчити його можна під час гри, або використовувати відповідні картинки чи малюнки. Займайтеся репетиціями недовго, бо малюки швидко втомлюються. Не критикуйте і не сваріть дитину, якщо запам'ятовування триває важко.

"Розвиток мовленнєвих навичок необхідний для того, щоб навчитися виступати перед публікою. Невпевнена у собі дитина з малим словниковим запасом навряд чи зможе стати гарним оратором. Саме тому батькам потрібно створити умови для того, щоб малюк міг висловитися, чітко розказати віршик. Потрібно збільшувати словниковий запас дитини, працювати над вимовою та інтонацією. Працювати над цим потрібно регулярно", - пояснює ТСН.ua психологиня Наталія Капнік.

Поради фахівчині, щоб розвивати у дитини навички виступати публічно:

заохочувати прагнення дитини розказувати вірші,

не змушувати дитину виступати, якщо вона цього не хоче;

записувати виступ на відео та переглядати разом з малюком;

переглядати виступи інших дітей з різних вікових груп.

Дітям, які невпевнені у собі, важко виступати перед аудиторією, каже психологиня. Саме тому важливо допомогти малюкові впоратися з цим. "Дитину слід мотивувати, розвивати її слабкі сторони. Потрібно уникати надмірних обмежень і тиску, натомість слід дозволяти дітям експериментувати. Окрім того, не можна порівнювати свого сина чи доньку з іншими. Важливо вірити у них і в усьому підтримувати, аби будувати дружні та відкриті стосунки", - розповіла Наталія Капнік.

Готуючись до святкового новорічного ранку, слід пам'ятати: від нього важливо отримати лише позитивні емоції - і батькам, і дітям. Саме гарний настрій та спокій - запорука гарного результату.

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