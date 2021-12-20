Ноль звезд: популярный седан Hyundai провалил краш-тест (видео)

У модели отсутствуют пассажирские подушки безопасности и системы стабилизации.

Специалисты решили опробовать безопасность популярного седана – Hyundai Accent.

Соответствующие тесты провели эксперты независимой организации Latin NCAP.

Как известно, Latin NCAP тестирует автомобили по тому же регламенту, что и известная европейская организация Euro NCAP, однако предъявляет более жесткие требования к базовому комплекту систем безопасности и не включает в себя ряд тестовых дисциплин.

Седан Hyundai Accent проверили в трех видах тестов: фронтальным ударом на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%, боковым ударом тележкой, имитирующей другой легковой автомобиль (скорость — 50 км/ч, ширина деформируемого модуля — 1 500 мм), а также боковым ударом о столб на скорости 29 км/ч.

Южноамериканские эксперты подвергли критике седан за отсутствие пассажирской подушки безопасности и систем стабилизации. Из-за некорректной работы ремня и отсутствия подушки безопасности шансы выжить у переднего пассажира минимальны — зафиксированы критически высокие нагрузки на грудную клетку и бедра и при фронтальном и боковом ударе. Невысокие показатели по критерию защиты пассажиров детей объясняются преимущественно отсутствием детской системы CRS.

По итогам тестов по безопасности передних взрослых пассажиров Hyundai Accent получил 9%, а безопасность детей оценили только в 11%. Безопасность пешеходов была оценена в 53,11%.

Несмотря на это, эксперты отметили отличную работу водительской подушки безопасности, водительского ремня с ограничителем натяжения и подголовников передних сидений.

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