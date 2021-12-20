Нуль зірок: популярний седан Hyundai провалив краштест (відео)

У моделі відсутні пасажирські подушки безпеки та системи стабілізації.

Фахівці вирішили випробувати безпеку популярного седана - Hyundai Accent.

Відповідни тести зробили експерти незалежної організації Latin NCAP.

Як відомо, Latin NCAP тестує автомобілі за тим же регламентом, що й відома європейська організація Euro NCAP, проте висуває жорсткіші вимоги до базового комплекту систем безпеки і не включає низку тестових дисциплін.

Седан Hyundai Accent перевірили у трьох видах тестів: фронтальним ударом на швидкості 64 км/год із перекриттям 40%, боковим ударом візком, що імітує інший легковий автомобіль (швидкість — 50 км/год, ширина модуля, що деформується, — 1 500 мм), а також бічним ударом об стовп на швидкості 29 км/год.

Південноамериканські експерти розкритикували седан за відсутність пасажирської подушки безпеки та систем стабілізації. Через некоректну роботу ременя та відсутність подушки безпеки шанси вижити у переднього пасажира мінімальні — зафіксовані критично високі навантаження на грудну клітку і стегна і за фронтального, і за бокового удару. Невисокі показники за критерієм захисту пасажирів дітей пояснюються переважно відсутністю дитячої утримуючої системи CRS.

За підсумками тестів за безпеку передніх дорослих пасажирів Hyundai Accent отримав 9%, а безпеку дітей оцінили лише в 11%. Безпека пішоходів була оцінена в 53,11%.

Незважаючи на це, експерти відзначили відмінну роботу водійської подушки безпеки, ременя водія з обмежувачем натягу та підголівників передніх сидінь.

Читайте також:

Доступний в Україні новий Volkswagen Caddy вперше отримав найвищу оцінку за підсумками краштестів: відео

Одразу дві моделі FIAT провалили краштести на безпеку: відео

Американці вигадали новий краштест для кросоверів: із ним впоралася лише одна модель (відео)