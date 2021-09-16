Новинка Hyundai стала самым быстро продаваемым новым автомобилем

В августе автомобиль продавали в среднем за 8 дней.

Пикап Hyundai Santa Cruz стал самым быстро продаваемым новым автомобилем в августе 2021 года.

Об этом сообщает сайт iSeeCars.com.

Согласно их данным, в прошлом месяце машины начали продаваться гораздо быстрее, чем раньше. В августе на продажу нового авто ушло в среднем 26 дней. В июле этот показатель был на уровне 35 дней.

motor1.com

На продажу Santa Cruz нужно было восемь дней. За ним следуют Chevrolet Corvette, которому в среднем нужно было 8,3 дня, Mercedes GLS (8,7), Subaru Crosstrek (9,0), Toyota RAV4 (9,5) и Toyota Sienna (9,5).

На 10 автомобилей, которые продаются быстрее всех, в среднем на продажу ушло меньше 10 дней, и эта тенденция, похоже, сохранится и в ближайшие месяцы.

Аналитики iSeeCars считают рост продаж вызван тем, что покупатели машин сначала ждали снижения цен из-за дефицита чипов, но поняли, что он останется на несколько месяцев, и наконец начали покупать авто.

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