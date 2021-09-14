Какие подержанные Renault самые популярные в Украине: топ-20 моделей

На одну из моделей приходится четверть всех продаж авто марки.

В Украине автомобили Renault очень популярны. За первые 8 месяцев 2021 года на вторичном рынке были перепроданы и впервые зарегистрированы более 50 000 автомобилей этой марки.

Количество перепродаж и первых регистраций почти равна — импортируемых среди них 46,5%. Об этом сообщили на сайте auto.ria, где проанализировали данные ГСЦ МВД и назвали самые популярные подержанные Renault в Украине.

Более четверти всех французских автомобилей — это Megane, который является самым популярным среди украинцев. Чаще всего покупали модель 2012 года выпуска, авто с дизельными агрегатами и в кузове универсал. Средняя цена — $8 300.

На втором месте по популярности минивэн Scenic, которого больше всего выбирали 2010 года и с дизельным двигателем. В среднем он стоит 7 200 долларов. Также в тройку самых продаваемых Renault вошел Kangoo. Чаще всего покупали авто 2008 года, а средняя цена модели — 6 000 долларов.

Следующим идет фургон Trafic, который в своем классе обычно попадает в первую пятерку по популярности. На вторичном рынке преобладали модели 2007 года, с дизельными агрегатами и в пассажирском исполнении. Средняя цена — $8 800.

Пятерку самых популярных Renault закрывает Laguna, хотя в общих рейтингах эта модель не попадает даже в двадцатку. Украинцы преимущественно покупали дизельные универсалы 2011 года выпуска, средняя цена которых 7 900 долларов.

auto.ria.com

Ранее сообщалось о том, какие минивэны популярные в Украине.

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