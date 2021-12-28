Прогрев двигателя зимой: как не навредить своему авто

Чтобы сохранить двигатель своего автомобиля, нужно правильно его прогревать.

Каждый автомобилист с наступлением морозов начинает задумываться, нужно ли прогревать двигатель. С этим вопросом очень тяжело, ведь в интернете информации очень много, но какая из них верна – непонятно.

ТСН.Авто подготовило для вас советы, как лучше прогревать двигатель авто.

Раз и навсегда запоминаем, что двигатель авто прогревать надо. Но только определенное количество времени. Когда двигатель холодный, все масло стекает в поддон и смазочная пленка на стенках металла также понемногу стекает. Когда вы запускаете двигатель, первые секунды он работает в самом жестком режиме. Затем масляный насос начинает закачивать масло и разбрасывать его по стенкам блока и другим подвижным деталям.

Зная эту информацию, вы, наверное, подумаете, что чем больше прогреешь, тем лучше – нет. Здесь в игру вступает другая проблема – когда автомобиль работает на холостом ходу, масляный насос работает, но на минимальной мощности, поэтому масло поступает не во все каналы и места. Особенно эта проблема затрагивает большие двигатели, в которых головки находятся далеко друг от друга. Также, когда пробег автомобиля переваливает за 100 тысяч, маслонасос уже теряет свою мощность и не дает того давления, которое требуется. Именно тогда и появляются те страшные задиры на стенках цилиндров и повышается износ других узлов двигателя.

Поэтому каждый современный автомобиль после запуска двигателя переходит в режим прогрева и продувки катализаторов. Все что вам нужно, дождаться пока обороты упадут до 1000 и начинать понемногу уезжать. На малой скорости автомобиль быстрее прогреется, а двигатель не пострадает.

Недавно звездный украинский автогонщик дал действенные советы, как запустить дизельный двигатель в морозы.