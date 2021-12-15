Самые смешные именные номерные знаки на автомобилях Украины

Чего только не увидишь на дорогах Украины. Пока доедешь домой и посмеялся.

Зачастую на дороге можно встретить автомобиль с именным номерным знаком. С каждым годом их становится все больше, поэтому не удивительно, что среди них есть интересные и иногда довольно смешные знаки.

Лучшие "перлы" на своем сайте собрало издательство ТопЖыр.

Вот, например, достаточно положительный водитель, который, судя по номеру, должен постоянно улыбаться и смеяться.

http://topgir.com.ua

А этот водитель BMW дал пощечину большинству фанатов Mercedes. Если когда-нибудь он придет к своему авто, а он будет стоять без колес – он будет знать, где их искать.

http://topgir.com.ua

Водитель Mazda такое ощущение, что просто пощелкал на клавиатуре как на пианино и получил свой "оригинальный" номерной знак.

http://topgir.com.ua

Когда видишь эти номера, сразу становится понятно, чем человек занимается на выходных. Если вы не знали, то перед вами формула чистого спирта.

http://topgir.com.ua

На этом автомобиле, скорее всего, едет агент 007, ведь только он мог так искусно замаскировать Volkswagen под Toyota.

http://topgir.com.ua

Итак, если у вас есть немного лишних денег и много фантазии – заходите на сайт сервисного центра МВД и удивляйте других водителей.

Напомним, что недавно анонсировали проект, при котором водители смогут фиксировать нарушения ПДД на смартфон и получать за это бонусы.