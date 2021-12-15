Самые смешные именные номерные знаки на автомобилях Украины

Чего только не увидишь на дорогах Украины. Пока доедешь домой и посмеялся.
Зачастую на дороге можно встретить автомобиль с именным номерным знаком. С каждым годом их становится все больше, поэтому не удивительно, что среди них есть интересные и иногда довольно смешные знаки.
Лучшие "перлы" на своем сайте собрало издательство ТопЖыр.
Вот, например, достаточно положительный водитель, который, судя по номеру, должен постоянно улыбаться и смеяться.
А этот водитель BMW дал пощечину большинству фанатов Mercedes. Если когда-нибудь он придет к своему авто, а он будет стоять без колес – он будет знать, где их искать.
Водитель Mazda такое ощущение, что просто пощелкал на клавиатуре как на пианино и получил свой "оригинальный" номерной знак.
Когда видишь эти номера, сразу становится понятно, чем человек занимается на выходных. Если вы не знали, то перед вами формула чистого спирта.
На этом автомобиле, скорее всего, едет агент 007, ведь только он мог так искусно замаскировать Volkswagen под Toyota.
Итак, если у вас есть немного лишних денег и много фантазии – заходите на сайт сервисного центра МВД и удивляйте других водителей.
Напомним, что недавно анонсировали проект, при котором водители смогут фиксировать нарушения ПДД на смартфон и получать за это бонусы.