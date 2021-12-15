Найсмішніші іменні номерні знаки на автомобілях України

Чого тільки не побачиш на дорогах України. Поки доїдеш додому вже і насміявся.

Часто на дорозі можна зустріти автомобіль з іменним номерним знаком. З кожним роком їх стає все більше, тож не дивно, що серед них трапляється цікаві та інколи досить смішні знаки.

Найкращі “перли” на своєму сайті зібрало видавництво ТопЖыр.

Ось наприклад досить позитивний водій, який судячи з номеру повинен постійно посміхатись та сміятись.

topgir.com.ua

А цей водій BMW дав ляпас більшості фанатів Mercedes. Якщо колись він прийде до свого авто, а воно стоятиме без колес – він знатиме де їх шукати.

topgir.com.ua

Водій Mazda таке відчуття, що просто поклацав на клавіатурі наче на піаніно і отримав свій “оригінальний” номерний знак.

topgir.com.ua

Коли бачиш ці номери відразу стає зрозуміло, чим людина займається на вихідних. Якщо ви не знали, то перед вами формула чистого спирту.

topgir.com.ua

На цьому автомобілі скоріш за все їде агент 007, адже тільки він міг так майстерно замаскувати Volkswagen під Toyota.

topgir.com.ua

Тож, якщо у вас є трохи зайвих грошей і багато фантазії – заходьте на сайт сервісного центру МВС і дивуйте інших водіїв.

Нагадаємо, що нещодавно анонсували проєкт при якому водії зможуть фіксувати порушення ПДР на смартфон та отримувати за це бонуси.