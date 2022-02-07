Tesla Cybertruck превратится в катамаран: в США готовят пакет модификаций

Новый тюнинг-кит за 10 минут превращает пикап в плавсредство.

Инженер из США решил, что долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck было бы хорошо использовать не только на дороге.

К примеру, можно его переделать на катамаран. И это не просто слова, пакет модификации уже разработан и запатентован. Об этом сообщают на официальном сайте разработчика.

Несмотря на то, что Илон Маск в очередной раз перенес дату начала серийного производства Cybertruck, в компании предлагают разные комплекты доработки, которые можно заказать уже сегодня. Поэтому каждый желающий может подготовиться и получить полный тюнинг-кит для того, чтобы превратить его новенькую Tesla в плавсредство.

Но самое интересное, что производитель предлагает сразу два варианта для модификации. Первый комплект под названием Cybercat превращает пикап в лодку. Второй вариант – Cybercat Foiler – уже двигается на подводных крыльях и похож на катамаран, такая конструкция может значительно улучшить аэродинамику техники. Для того чтобы превратить свой пикап в лодку или катамаран, одному человеку понадобится всего 10 минут.

Относительно цены, такое удовольствие стоит не дешево, но это же эксклюзив. За комплект Cybercat придется выложить от 22 900 до 32 900 долларов. Чтобы стать владельцем Cybercat Foiler, покупатель заплатит от 35 400 до 42 900 долларов. Ценник варьируется от того, какое количество двигателей захочет клиент, их можно установить от одного до пяти. Топовая версия будет иметь 340 лошадиных сил мощности.

Компания уже принимает заказы на комплекты, но весь успех этой компании зависит от того, выпустит ли Илон Маск уже почти мифический Tesla Cybertruck.

Напомним, что недавно Tesla Cybertruck снова появилась на снимках: на этот раз авто выглядит полностью готовым.