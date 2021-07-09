В Украине может возникнуть дефицит подержанных авто из Европы на дизеле

Этими машинами стали активно интересоваться в Германии.

На украинской "вторичке" может возникнуть дефицит дизельных автомобилей, импортируемых из Европы.

Об этом сообщает Autoportal.

Отмечается, что причиной этого является появление повышенного спроса на такие машины в Германии. Все дело в том, что Германия — крупнейший автомобильный рынок Европы и любые изменения на нем могут непосредственно отразиться на Украине.

Так, немецкие СМИ сообщают, что в последнее время на их рынке сложилась парадоксальная ситуация: вовсю растут продажи новых электромобилей, а вот на вторичном рынке наблюдается противоположная картина — в тренде сейчас "грязные" машины.

Дело в том, что среднестатистический немецкий покупатель на самом деле далек от концепции электромобилей. Мало того, несмотря на различные субсидии и льготы, покупка нового электромобиля дорогое удовольствие для жителя Германии. Кроме того, не стоит забывать о так называемом экономическом беспокойстве, вызванном паникой вокруг коронавируса. Иными словами, львиная доля немцев не готова опустошить свои карманы или даже брать кредит на покупку "зеленой" машины — сейчас потребители заинтересованы в простых экономических решениях для дальних поездок, которыми и являются дизельные авто с пробегом.

Это же подтверждают и цифры: по данным правительства Германии, за последний месяц спрос на подержанніе авто увеличился в стране в 4,5 раза! В то же время издание focus.de сообщает, что интерес к дизельным машинам в интернет вырос на 19%, эту же тенденцию фиксирует и популярная площадка по продаже авто mobile.de — рядом с дизелями, по ее данным, рост популярности наблюдается среди автомобилей среднего класса в целом и в сегменте спорткаров.

Высокий спрос, разумеется, также влияет на рост цен. В среднем стоимость подержанных авто в Германии выросла на 13% по сравнению с июнем 2020 года.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине растет спрос на подержанные авто.

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