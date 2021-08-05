Олег нуждается в лечении после операции на головном мозге

У мальчика диагностировали злокачественную опухоль.

Еремченко Олег уже три года живет с диагнозом - диффузная лептоменингиальная глеонейрональная опухоль правой височной доли с поражением ЦНС.

"В ноябре 2017 Олега прооперировали. Прошли 6 курсов полихимиотерапии в Харькове ОДКБ. Но 9 марта 2018 Олег снова был экстренно прооперирован в Харькове. Химиотерапия не помогла. Назначили препарат, который он принимал два года. Этот препарат дал большую надежду и у Олега есть колоссальные положительные результаты, в которые сами врачи не верили! Опухоль остановила рост и метастазы ушли! После отмены приема препарата (через 2 месяца) на обследование показало отрицательную динамику и врачами было принято решение о восстановлении препарата еще на 2 года ", - говорит мама мальчика.

Главная мечта Олега - быть здоровым. Несмотря на все сложности, правый глаз не видит, а левый - плохо, он не опускает рук, добавляет мама Олега.

"На лекарства за два года потрачено более миллиона гривен и еще столько же надо на 2 года приема. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Ваша помощь очень ценна и никогда не будет забыта", - говорит мама мальчика.

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Номер карты 5168 7427 2815 9876 Виниченко Светлана (мама)

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