Маленькая Виктория нуждается в реабилитации

Ребенку нужна специальная методика терапии.

Еще совсем недолгая жизнь Виктории Крюковой – постоянная борьба за свое здоровье из-за ее преждевременного рождения.

«Первых три месяца Виктория провела в больнице. За первый год жизни дочь пережила две реанимации (при рождении и в 10 месяцев), спасли зрение, в 5 месяцев дочь слепла, было проведено 3 операции. Сейчас у Виктории диагноз - ДЦП, форма спастическая тетраплегия», - рассказывает мама девочки.

Родители уже 4 года делают все возможное, чтобы дать ребенку нужное лечение, но их финансовые возможности исчерпаны.

«Нам необходима помощь в сборе средств на очередную реабилитацию. Мы реабилитирует дочь в Европе - Чехия, Польша, Черногория, Словакия. Благодаря многочисленным реабилитациям, не смотря на все прогнозы врачей, наша девочка которая в 11 месяцев не могла держать голову, в 4 года достигла больших успехов - ходит у опоры, встаёт самостоятельно, ходит за ручки, кушает сама! Сейчас специалисты дают все шансы на самостоятельную ходьбу, только нужно продолжать заниматься. Время - наш враг, чем меньше ребенок, тем легче ее восстановить», - говорит мама девочки и просит финансовой помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7554 3101 8023 - Крюкова Анна

https://www.instagram.com/anikina.anna_/?hl=uk

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