Маленька Вікторія потребує реабілітації

Дитині потрібна спеціальна методика терапії.

Ще зовсім недовге життя Вікторії Крюкової – постійна боротьба за своє здоров’я через її передчасне народження.

«Перших три місяці Вікторія провела в лікарні. За перший рік життя дочка пережила дві реанімації (при народженні і в 10 місяців), врятували зір, в 5 місяців дочка сліпнула, було проведено 3 операції. Зараз у Вікторії діагноз ДЦП, форма спастична тетраплегія», - розповідає мама дівчинки.

Батьки вже 4 роки роблять все можливе, щоб дати дитині потрібне лікування, але їхні фінансові можливості вичерпані.

«Нам необхідна допомога в збиранні коштів на чергову реабілітацію. Ми реабілітуємо дочку в Європі - Чехія, Польща, Чорногорія, Словаччина. Завдяки численним реабілітаціям, попри всі прогнози лікарів наша дівчинка, яка в 11 місяців не могла тримати голову, в 4 роки досягла великих успіхів - ходить біля опори, встає самостійно, ходить за ручки, їсть сама! Зараз фахівці дають всі шанси на самостійну ходьбу, тільки потрібно продовжувати займатися. Час наш ворог, чим менша дитина, тим легше її відновити», - каже мама дівчинки і просить фінансової допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7554 3101 8023

Монобанк 5375 4141 2577 0338

Крюкова Ганна

https://www.instagram.com/anikina.anna_/?hl=uk

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