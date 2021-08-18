Саше нужна помощь, чтобы получить полноценное будущее

Мальчик имеет недостатки, которые профессиональные реабилиатологи могут устранить

О появлении первенца семья Лапиных мечтала 15 лет, врачи надежды почти не давали, поэтому появление Саши считали чудом. Но малыш родился преждевременно и с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС. Малыш не смог сам дышать и попал в реанимацию, где находился почти 2 недели на ИВЛ.

«Через 3 недели состояние ребенка стабилизировалось и речь уже шла почти о выписке. Однако, выяснилось, что у Сашули прогрессирует ретинопатия недоношенных и есть риск отслойки сетчатки. В возрасте почти 2 месяцев Саша перенес операцию на глазках, после которой при выходе из наркоза у него начались судороги, он снова не смог самостоятельно дышать и пробыл еще целый месяц в реанимации. И только спустя более чем 3 месяца, мы наконец попали домой», - рассказывает мама ребенка.

Шло время, ребенок не развивался. «Чтобы поставить Сашульку на ноги, восстановить его здоровье, необходимо постоянно заниматься его лечением и реабилитацией, что и делала наша семья на протяжении его жизни. Саша стал более эмоциональным, лепечет, улыбается, смеется, лучше раскрываются ручки, немного снизился тонус мышц, он стал лучше удерживать головку, появилась опора на ручки. Это небольшие достижения для его возраста, и надо работать не покладая рук. Сил и энергии у нас хватит, но все это очень дорого стоит и нам не справиться. Добрые люди, откликнитесь на нашу просьбу и помогите, пожалуйста, Сашеньке стать полноценным здоровым ребенком! Пусть свершится еще одно чудо», - просит мама Саши.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка 5168 7574 1526 3633 Лапина Наталья Ивановна

Карта Монобанка 4441 1144 4902 2332 Лапина Наталья Ивановна

Карта Ощадбанка 5104 7700 2525 3917 Лапина Наталья Ивановна

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