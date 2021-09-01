Семья Давида просит помочь в лечении сына

Тысячи гривен нужны на лечение ребенка

Мама Давида рожала своего первенца в трудных родах и к тому же малыш родился с осложнением – у него не открылись легкие.

"Была гипоксия, 13 дней в реанимации, 1 месяц патологии. И с того времени мы боремся за его жизнь, чтобы он был полноценным, здоровым мальчиком. Давиду 4 года, он умный мальчик, но гипоксия дала свое и много чего Давид еще не умеет делать: самостоятельно не сидит, не стоит, не ходит. Давид умеет ползать по пластунски, сидеть по турецьки несколько секунд, стоять у опоры самостоятельно несколько секунд", - рассказывает мама мальчика.

Давиду поставили диагноз: ДЦП смешанный тетрапарез, также есть приступы судорог. Но есть и большой шанс поставить ребенка на ноги, для этого нужно дорогостоящее лечение и реабилитация.

"Нашему Давидик 6, судороги очень мешают полноценно жить. В первую очередь их нужно вылечить. Мы хотим пройти курс реабилитация, нужно заниматься с логопедом и психологом, чтобы он мог общаться с нами и учиться в специализированной школе. К сожалению, в нашей семье финансовые ресурсы иссякли, а борьба продолжается! Мы, родители Давидика, очень искренне просим не оставаться равнодушными и помочь нашему сыну встать на ноги и жить счастливой, полноценной жизнью, ходить в школу и играть вместе с детьми ", - просит мама Давида.

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№ карты 4731 2196 1660 8521

ГОЛУБ АННА ВАСИЛЬЕВНА

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