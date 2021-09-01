Казахстан - Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка "сине-желтых" в Нур-Султане.

В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет поединок 4-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022. В дебютном матче под руководством Александра Петракова "сине-желтые" сыграют против Казахстана.

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Игра состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

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После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

В активе казахов одно очко в двух встречах и последняя ступенька группы D.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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