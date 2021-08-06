Усиленная реабилитация может подарить Егорке полноценное будущее

Маме-одиночке не хватает средств, чтобы обеспечить сына необходимым лечением

Больше 20 тысяч гривен нужны, чтобы оплатить каждый курс реабилитации для маленького Егорки.

«Мой сыночек родился на 39 неделе беременности. В результате долгого безводного периода произошло гипоксически-ишемическое поражение мозга. На 6 день жизни у него начались судороги. Мы начали принимать противосудорожные препараты. Врачи уверяли, что Егор будет нормально развиваться, только с опозданием. Но чуда не произошло. В 11 месяцев нам поставили страшный диагноз - ДЦП, спастическая диплегия», - рассказывает мама мальчика.

С тех пор за полноценное будущее ребенка борются всей семьей.

«Егору исполнилось 5 лет и регулярные реабилитации дают хорошие результаты. Егор научился ползать, стоять на коленях, сидеть. Он интересуется игрушками, берет их в руки, рассматривает, любит смотреть мультфильмы. Сейчас начал много лепетать. Егор эмоциональный мальчик, очень интересуется окружающим миром. Я воспитываю сына одна, собирать средства на лечение очень трудно», - рассказывает мама Егора.

Прекращать занятия нельзя, но семья исчерпала свои сбережения. С каждым разом собрать на лечение становится все труднее, поэтому они вынуждены просить финансовой помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4731 2196 1633 6560

Романовская Дарья Викторовна

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